Geçen sezonu Altay'da tamamlayan 28 yaşındaki futbolcuyla her konuda el sıkışıldı. Doğa'nın pazartesiye kadar Menemenspor'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Antalyaspor altyapısından yetişip Kepez Belediyespor, Tekirova Belediyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Balıkesirspor'da da top koşturan deneyimli oyuncu Altay'da 7 karşılaşmaya çıktı.

Menemenspor altyapısından yetiştirdiği 3 futbolcuyu ise profesyonel yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızda yetişen 3 futbolcumuz profesyonelliğe adım attı. Yetiştirdiğimiz Alper Buğan, Muhammet Özer ve Emir Arı ile 5 yıllık sözleşme yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her zaman belirttiğimiz gibi gençlere önem veriyor, Menemenspor'umuzun geleceğini inşa ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY'A ÖZEL FORMA

1. Lig'de üst üste ikinci sezonunu geçirmeye hazırlanan Menemenspor, yeni formasında, 23 Aralık 1930'da ilçede şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı unutmadı. Sarı-lacivertlilerin 2020-2021 sezonunda giyeceği formaların bir tanesinde Şehit Kubilay'ın ilçede bulunan anıtının silüeti de yer alacak.

DHA