Kümede kalma mücadelesi veren sarı-lacivertliler, bitime 4 maç kala Akhisarspor'la arasındaki puan farkını 6'ya çıkarıp rahatladı. İkili averajda da rakibine üstünlük kuran Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan alınan 1 puanın kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı. Kümede kalma yolunda ciddi bir avantaja sahip olduklarını ifade eden Karan, "Kalan 4 maçımızda gerekeni yapacağız. Artık sona yaklaşıyoruz. Rahatlasak da disiplini elden bırakmayacağız" dedi.

Menemenspor kalan 4 müsabakada İstanbulspor (D), Eskişehirspor, Ankara Keçiörengücü (D) ve Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. (DHA)