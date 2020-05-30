Menemenspor’da teknik heyet ve futbolcuların coronavirüs testleri negatif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor’da teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

30 Mayıs 2020, Cumartesi 14:02 Son Güncelleme:
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Menemenspor’da teknik heyet ve futbolcuların coronavirüs testleri negatif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor’da teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip Coronavirüs (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, takımda futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara dördüncü kez Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Tüm oyuncularımız, teknik direktörümüz Cenk Laleci ve yardımcıları, sağlık, idari ve destek personelimize 28 Mayıs’ta dördüncüsü yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Takımımız antrenmanlarına planlandığı gibi bugün başlayacaktır.

Antrenman programlarımız devam ettikçe testler belirli aralıklarla tekrarlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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