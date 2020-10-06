TFF 1'inci Lig'de ilk 4 haftada yalnız 1 puan alınca milli maç arasına sonuncu sırada giren Menemenspor, transferin son gününde 3 takviye birden yaptı. Zor günler geçiren sarı-lacivertliler Ankaraspor'dan orta saha Burak Albayrak, Fortuna Sittard'tan defans Emre Nuri Akşit ve Göztepe'den kaleci Eren Bilen'i kadrosuna dahil etti. Menemenspor, Emre ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, Burak ve Eren'i ise 1 yıllığına kulüplerinden kiraladı. Teknik direktör Cenk Laleci 3 futbolcunun da takıma güç katacağını ifade etti.

DHA