TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da sezon sonunda kalede değişim yaşanacak. Sarı-lacivertlilerin sezon başında Arnavutluk'un KF Laçi takımından transfer ettiği kaleci Gentian Selmani'nin iyi bir bonservis bedeli karşılığında satılmasına karar verilirken, alternatif olarak Hırvat file bekçisi Andrija Vukovic gündeme geldi. Menemenspor yönetiminin özellikle İtalyan kulüplerinin yakından takip ilgilendiği Selmani’den iyi bir gelir bekledikleri vurgulandı.

Kısa zamanda Türkiye'de çıkış yakalayan Selmani'nin de Avrupa'ya transfer olmaya sıcak baktığı ve sezon biter bitmez yurt dışının yolunu tutacağı bildirildi. Selmani'nin yerini Balıkesirspor'da forma giyen Vukovic'le doldurmayı planlayan İzmir ekibinin şimdiden 36 yaşındaki kaleciyle görüşmelere başladığı kaydedildi. Balıkesirspor'la yollarını ayırmaya hazırlanan Vukovic'in yaz döneminde sarı-lacivertlilere imza atacağı iddia edildi.

DHA