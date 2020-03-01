İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig'de geçen hafta 2-0 öne geçtiği maçta evinde Adana Demirspor'a 3-2 yenilerek Play-Off potasından uzaklaşan Ekol Göz Menemenspor'da taşlar yerinden oynayacak. Pazar günü zirve adaylarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Cenk Laleci'nin kadroda rotasyona gideceği belirtildi. Özellikle savunma hattında değişim yapmayı planlayan genç teknik adamın sağ bekte Yusuf'un yerine Ali Keten'e şans verip göbekte Trtovac-Domgjonas ikilisini oynatacağı bildirildi. Adana Demirspor karşısında Sikiru'yu defansın soluna monte eden Laleci'nin, Nijeryalı oyuncuyu da kızağa çekip cezası biten Ercan'ı sol bekte oynatacağı öğrenildi. Hücumda da bir takım değişikliklere gitmesi beklenen Cenk Laleci'nin Samed Ali'ye yeniden on birde şans vermeyi planladığı vurgulandı.