TFF 1'inci Lig'de ilk maçında Giresunspor'u 2-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yapan Menemenspor, pazar günü Atatürk Stadı'nda oynayacağı Hatayspor karşılaşmasına galibiyet parolasıyla hazırlanırken, Passolig satışları ise camiayı tatmin etmedi. Şu ana kadar sadece 155 taraftarının elektronik bilet aldığı sarı-lacivertliler, Süper Lig ve 1'inci Lig'de 36 takım arasında sonuncu oldu. Ligin yeni takımlarından Fatih Karagümrük 970, Keçiörengücü 644 Passolig satarken Menemenspor'un bu kulüpleri dahi şu ana kadar geçememesi yönetimi üzdü.

Sportif Direktör Cenk Laleci, satışların mutlaka artacağını söyledi. Menemen halkının hangi ligde olursa olsun takıma sürekli sahip çıktığını ifade ederek, "Taraftarımız 3'üncü Lig'de ve 2'nci Lig'de bizi hiçbir zaman yalnız bırakmamıştı. Eminim ki tarihimizde ilk kez mücade ettiğimiz 1. Lig'de de sevenlerimiz stadımızı dolduracak. Bu hafta Atatürk Stadı'ndayız. Kendi evimizde Passolig gişelerinin monte işlemi bitmek üzere. İlçe Stadı'na geçtiğimizde satışlar çok artacak" dedi.

DHA