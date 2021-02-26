Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor'da olağan genel kurul tarihi netleşti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada seçimli genel kurul için ilk toplantının Menemen İlçe Stadı'nda 12 Mart Cuma günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde kongrenin 19 Mart'ta gerçekleşeceği belirtildi.

Pandemi nedeniyle genel kurula sadece üyelerin katılabileceği bilgisi paylaşıldı. Menemenspor'da daha önce son seçimli kongre davalık olmuştu.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Mart Cuma günü saat 17.00’de Menemen İlçe Stadı’nda, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 19 Mart Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.