İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da yönetimde yaşanan belirsizliklerin gölgesinde transfer çalışmaları sürüyor. Geçen hafta teknik direktörlük görevine getirilen Ramazan Kurşunlu'nun son olarak Balıkesirspor'da görev yapan orta saha Nizamettin Çalışkan'ı istediği ifade edildi. Balıkesirspor'la sözleşmesini fesh eden deneyimli oyuncuyla görüşmelerin sürdüğü, Sportif Direktör Direktör Cenk Laleci'nin hafta sonu Nizamettin'le bir kez daha masaya oturacağı kaydedildi. Menemen'de yönetimde süren kaos ve davalar nedeniyle futbolcuların İzmir ekibine gelmeye sıcak bakmadığı ileri sürüldü.