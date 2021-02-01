Teknik direktör Ümit Karan, korkulu rüya görmek istemediklerini belirterek, "Kötü bir yenilgi aldık. Ancak telafi edecek gücümüz var" dedi.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin Arnavut stoperi David Domgjonas takımdan ayrıldı. Domgjonas'ın Aydeniz Et Balıkesirspor'la anlaştığı bildirildi. Bu sezon başında KF Laçi takımından gelen 23 yaşındaki futbolcu, 16 lig maçına çıkıp 1 kez fileleri sarstı. Menemenspor'da as oyunculardan Sikiru Olatunbosun, Kamara, Taşkın, Murat Elkatmış, Murat Erdemir ve Selmani de daha önce takımdan ayrılmıştı.

DHA