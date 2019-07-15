Kızılcahamam kampının son derece verimli geçtiğini dile getiren genç teknik adam, "Şimdiye kadar bir sakatlık yaşanmaması bizim için sevindirici. Takım çok istekli. Yoğun bir antrenman döneminden geçiyoruz. Lig bizim için zor geçecek. Bunun bilinciyle yeni sezona hazırlanıyoruz" diye konuştu.

"Forma aslanın ağzında" mesajı veren teknik patron Kurşunlu, "Hata kaldırmayacak bir ligde mücadele edeceğiz. Her şeyimizle hazır hale gelmemiz gerekiyor. İlk etap kampımız 2 gün sonra bitecek, yoğun kuvvet çalışmaları yapıyoruz. Oyuncuların arzulu oluşu bizi memnun ediyor. İkinci etap kampımızı Afyon'da yapacağız. Bol bol hazırlık maçları oynayacağız. Lige en hazır şekilde başlayıp, ses getirmek ve adımızdan söz ettirmek istiyoruz" dedi.

TRANSFERLER SÜRECEK

Dış transferde Altındağ Belediyespor'dan sağ kanat Barış Bozdilki, Sırp stoper Jasmin Trtovac, Giresunspor'dan Fransız sağ kanat İbrahim Sangare, Balıkesirspor'dan ön libero Muhammed Ali Doğan, Pendikspor'dan ön libero Fatih Cerlek, gurbetçi kaleci Ahmet Eymen Eryılmaz ve Mali asıllı Fransız stoper Abdelaye Diakite ile sözleşme imzalayarak 7 takviye yapan Menemenspor, 24 yaşındaki Belçikalı forvet arkası Boubakar Diallo'yu da denemeye aldı. FC Petrolul Ploiesti ile oynanan hazırlık maçında 1 gol atan Diallo için son karar kamp bitiminde verilecek. Yönetim, Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu'nun raporuyla İstanbulspor'dan forvet Halil İbrahim Sönmez'i de listeye aldı.

DHA