Takımın geçen sezon 2'nci Lig'de şampiyon olmasında önemli rol oynayan tecrübeli eldivenin sözleşmesinde bir yıl opsiyon maddesi olmasına rağmen tarafların karşılıklı anlaşarak bunu devreye sokmadığı bildirildi. Orta saha Okan Baydemir'den sonra kaleci Necati'yle de vedalaşan sarı lacivertlilerde stoper Veli Çetin de Göztepe ile prensipte anlaşma sağladı.

Teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun şampiyon kadronun iskeletini korumak istediği ve diğer as oyuncuların takımda tutulacağı vurgulandı. Necati Yılmaz'ın Akhisarspor, Erzurumspor, Altay ve Ümraniyespor'un transfer listesinde olduğu öğrenildi. Futbola Karşıyaka'da başlayan 32 yaşındaki file bekçisi Konya Şekerspor, Çaykur Rizespor, Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep kulüplerinde forma giydi.

DHA



