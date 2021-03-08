Ankara deplasmanında oyuna sonradan girip takımına 90+3'üncü dakikada beraberlik golünü atan deneyimli futbolcunun antrenman eksikliklerini giderdiği ve tam kapasite hazır olduğu ifade edildi. Menemenspor'un diğer önemli transferlerinden eski Galatasaraylı Aydın Yılmaz'ın da idman eksiğini her geçen kapattığı vurgulandı. Aydın, Ankaraspor maçında sonradan oyuna girip 16 ay sonra ilk kez sahaya çıktı.

Teknik direktör Ümit Karan'ın hem İsmail Haktan hem de Aydın Yılmaz'a bundan sonraki maçlarda daha fazla şans vereceği bildirildi. Galatasaray altyapısından yetişip sarı-kırmızılılarda şampiyonluklar yaşayan, Şampiyonlar Ligi'nde gol dahi atan 32 yaşındaki Aydın Yılmaz, sarı-kırmızılılardan ayrıldıktan sonra kariyerinde düşüş yaşadı. Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Sakaryaspor'da forma giyen deneyimli futbolcu, devre arasında Galatasaray'dan eski takım arkadaşı olan Ümit Karan'ın isteği ile Menemenspor'a imza attı.

İZMİR, (DHA) -



