Menemenspor'da hedef 2'de 2

Deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yenerek sezona sürpriz bir galibiyetle başlayan Ekol Göz Menemenspor'da gözler Hatayspor maçına çevrildi.

23 Ağustos 2019, Cuma 18:49
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Menemenspor'da hedef 2'de 2

TFF 1'inci Lig'deki ilk maçında deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yenerek sezona sürpriz bir galibiyetle başlayan Ekol Göz Menemenspor, pazar günü İzmir Atatürk Stadı'nda kendisi gibi ilk haftayı 3 puanla kapatan Hatayspor'u da mağlup ederek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Rakibin geçen sezon 1'inci Lig'de Play-Off finali oynadığını hatırlatan sportif direktör Cenk Laleci, "Hatayspor'u mağlup ederek Giresunspor galibiyetinin tesadüf olmadığını göstermek istiyoruz" dedi. Müsabakanın biletleri 15 TL'den satışa çıktı.

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