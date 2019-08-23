TFF 1'inci Lig'deki ilk maçında deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yenerek sezona sürpriz bir galibiyetle başlayan Ekol Göz Menemenspor, pazar günü İzmir Atatürk Stadı'nda kendisi gibi ilk haftayı 3 puanla kapatan Hatayspor'u da mağlup ederek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Rakibin geçen sezon 1'inci Lig'de Play-Off finali oynadığını hatırlatan sportif direktör Cenk Laleci, "Hatayspor'u mağlup ederek Giresunspor galibiyetinin tesadüf olmadığını göstermek istiyoruz" dedi. Müsabakanın biletleri 15 TL'den satışa çıktı.