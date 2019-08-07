Menemenspor'da Galip Güzel imzayı attı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü orta saha oyuncusu Galip Güzel’le 1 yıllık sözleşme imzaladı.

07 Ağustos 2019, Çarşamba 18:33
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Menemenspor'da Galip Güzel imzayı attı

TFF 1. Lig'de son olarak Balıkesirspor'un kanat oyuncusu Mehmet Boztepe'ye imza attıran Menemenspor, Osmanlısporlu orta saha Galip Güzel'in de işini resmen bitirdi. Uzun süredir görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Merzifonspor'da kariyerine başlayan Galip, Fatih Karagümrük, Türk Telekom, Değirmenderespor, Trabzon Karadenizspor, Bandırmaspor, Bakspor, Osmanlıspor, Alanyaspor, Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor'da oynadı.

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