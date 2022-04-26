Futbola Menemenspor'da başlayıp takım kaptanlığı yapan Cenk Laleci kariyerini tamamladıktan sonra önce sportif direktör olarak sarı-lacivertlilerde görev yaptı. Ardından teknik direktörlük görevine getirilen Laleci 2 dönem Menemenspor'da teknik adam olarak sahaya çıktı. Laleci, bu sezon 16 maça çıkıp 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

DHA