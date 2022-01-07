İZMİR (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk haftasında pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına çıkacak Nasadoge Menemenspor'un golcüsü Ahmet Sağat'a birçok kulübün talip olduğu ifade edildi. Gurbetçi oyuncu için Süper Lig takımlarının da devreye girdiği, Onursal Başkan Tahir Şahin'in Ahmet için 2 milyon TL bonservis bedeli istediği vurgulandı.

Teknik direktör Cenk Laleci'nin Almanya Bölgesel Ligi takımlarından RW Koblenz'den keşfedip takıma kazandırdığı 25 yaşındaki oyuncu, sezonun lik yarısında 18 lig maçına çıkıp 7 gol attı, 1 de asist yaptı. Menemenspor, ara transfer döneminde amatörden keşfettiği Akanbi Rasheed'i Kocaelispor'a, Alhassan Adamu'yu ise Ankara Keçiörengücü'ne satmıştı.



