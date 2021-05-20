TFF 1'inci Lig'de bu sezon kümede kalmayı başaran Menemenspor'da teknik direktör arayışları başladı. Genç çalıştırıcı Ümit Karan'la karşılıklı anlaşıp yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde yönetimin 2 aday üzerine yoğunlaştı. İzmir ekibinde eski çalıştırıcı Cenk Laleci'nin ismi gündeme gelirken, Yılmaz Özlem'in de düşünüldüğü öğrenildi.

Onursal başkan Tahir Şahin'in iki teknik direktörün yanı sıra genç ve başarıya aç hocalarla çalışmak istediği vurgulandı. (DHA)