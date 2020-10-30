Menemenspor, TFF 1. Lig'de Ankaraspor ile oynanacak mücadele öncesinde yapılan korona virüs testlerinde pozitif vakalara rastlandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 futbolcu, 2 teknik ekip çalışanı, 1 kulüp yöneticisi, 1 tercüman, 1 medya sorumlusu ve 1 malzemeci olmak üzere 13 kişi de pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Menemenspor, testi pozitif çıkan 13 kişinin izolasyonunun sağlandığını ve tedavilerine başlandığını bildirdi.

Salih Yılmazsoy / İZMİR (İHA)