Akanbi Rasheed'i Kocaelispor'a 900 bin TL'ye satan ancak oyuncunun Nijerya'da futbola başladığı kulübüne 160 bin Euro yetiştirme bedelini ödemediği için FIFA'dan transfer yasağı cezası alan sarı-lacivertlilerin sorunu bu hafta çözeceği bildirildi.

Yönetimin, Nijerya kulübüyle pazarlıklara başladığı ve parayı taksitlendireceği kaydedildi. Teknik direktör Cenk Laleci, yasağın kalkması durumunda 3 takviye yapacaklarını söyledi. Sarı-lacivertliler daha önce eski Galatasaraylı eski golcü Bafetimbi Gomis’in kuzeni Senegalli forvet Honore Gomis’i transfer etti. Gomis'in lisansı 12 Ocak'ta ara transfer dönemi açıldığında yasak kalkınca çıkacak.

İZMİR, (DHA)