Menemenspor'a Liberyalı santrfor: Mohammed Kesselly

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, Liberyalı santrfor Mohammed Kesselly Kamara ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

01 Ekim 2020, Perşembe 17:57 Son Güncelleme:
- A +
Menemenspor'a Liberyalı santrfor: Mohammed Kesselly

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, Liberyalı santrfor Mohammed Kesselly Kamara ile anlaştı. Geçen sezon ABD'nin Los Angeles Galaxy II takımında forma giyen 23 yaşındaki forvet, sarı-lacivertli kulüple 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza törenine Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin katıldı. Kamara, geçen sezon USL Şampiyonası'nda çıktığı 9 maçta 4 gol, 1 asistle oynadı. Daha önce ABD'de Apache, Ucla Bruins ve Atlanta SC, Almanya'da SC Paderborn kulüplerinde top koşturan Mohammed Kamara, sağ ve sol kanatta da görev alabiliyor.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...