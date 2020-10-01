TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, Liberyalı santrfor Mohammed Kesselly Kamara ile anlaştı. Geçen sezon ABD'nin Los Angeles Galaxy II takımında forma giyen 23 yaşındaki forvet, sarı-lacivertli kulüple 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza törenine Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin katıldı. Kamara, geçen sezon USL Şampiyonası'nda çıktığı 9 maçta 4 gol, 1 asistle oynadı. Daha önce ABD'de Apache, Ucla Bruins ve Atlanta SC, Almanya'da SC Paderborn kulüplerinde top koşturan Mohammed Kamara, sağ ve sol kanatta da görev alabiliyor.