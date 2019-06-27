İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig'e çıktıktan sonra yönetimde yaşanan belirsizliklerden dolayı dış transferde görüştüğü hiçbir futbolcuya imza attıramayan Menemenspor rotasını İran'a çevirdi. Kaleci Necati Yılmaz'la yollarını ayırdıktan sonra file bekçisi arayışlarına başlayan, Balıkesirsporlu eldiven Vukovic'ten sonuç alamayan sarı-lacivertliler İranlı Ali Reza Haghighi ile görüşmelere başladı. Son olara İsveç'in AFC Eskilstuna takımında top koşturan 31 yaşındaki kalecinin İzmir'e davet edildiği belirtildi. İran, Rusya, Portekiz ve İsveç liglerinde oynayan Haghigi, 2014 Dünya Kupası'nda İran Milli Takımı'nın kalesini korumuştu.