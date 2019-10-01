TFF 1. Lig'deki ilk sezonunda 6 haftada 4 puanla düşme hattının tek basamak üzerinde yer alan Ekol Göz Menemenspor'a iç saha maçları kâbus oldu. Sezonun ilk 2 iç saha maçını İlçe Stadı'ndaki elektronik bilet gişesi işlemleri ve tadilat nedeniyle İzmir Atatürk Stadı'nda oynayan, Osmanlıspor'la yapılan son karşılaşmada evine dönen Menemen, 3'te 0 yaptı. Ev sahibi olduğu maçlarda rakiplerinden puan dahi alamayan sarı-lacivertli ekip 3 iç saha sınavında kalesinde 7 gol görürken rakip ağları yalnız 1 kez sarsabildi.

Sezona teknik direktör Ramazan Kurşunlu yönetiminde başlayan, geçen hafta takımı sportif direktörlükten teknik patronluğa geçen Cenk Laleci'ye emanet eden Menemen, kötü gidişe çare arıyor.

DHA