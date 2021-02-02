TFF 1. Lig'de son olarak evinde lider Giresunspor'a 4-0 mağlup olup alt sıralardan kurtulamayan Menemenspor, ara transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri oldu.

Abdulkadir Öksüz, Hamza Ok, Batuhan Şen, Berkay Samancı, Berke Avaz, Emirhan Topçu, Emre Selen, Fatih Demirlek, İsmail Haktan, Kazım Yakmaz, Mahamaou Ba, Okan Yılmaz, Omar Mohamed ve Simon Zenke'yi kadrosuna katan İzmir ekibi, transferin son gününde bir hamle daha yaptı.

İzmir ekibi, Alman ekibi Deutz 05 takımından 18 yaşındaki stoper Yaman Haşal ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Stoper mevkiinde oynayan, iki ayağını da kullanabilen 1,93 boyundaki genç yetenek, Ümit Karan'ın hocalığını yaptığı Menemenspor'da sıcak bir yuvaya geldiğini belirtti, yeni takımında başarılara imza atacağını dile getirdi.