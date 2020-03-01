Menemenspor zorlu deplasmanda

İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig'de son maçlarda Osmanlıspor ve Adana Demirspor'a yenilerek Play-Off hattının gerisinde kalan Ekol Göz Menemenspor yarın zirve hesapları yapan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda Cihan Aydın'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Konuk sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan sağ bek Rıdvan forma giyemeyecek. Kart cezası sona eren sol bek Ercan ise görev verilmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

Teknik Direktör Cenk Laleci, Erzurumspor deplasmanından puan ya da puanlarla döneceklerine inandığını söyledi. Genç teknik adam, "Kötü gidişata dur demek için sahaya çıkacağız. Zor bir maç olacak. Erzurumspor'un da tıpkı bizim gibi şiddetle galibiyete ihtiyacı var. Kıran kırana bir maç bekliyoruz. Ben takımıma inanıyorum. İyi bir skor alıp evimize döneceğiz" dedi. Sezonun ilk yarısında Menemen İlçe Stadı'nda oynanan maçta gol sesi çıkmamıştı.

MENEMENSPOR

Selmani - Ali Keten, Trtovac, Domgjonas, Ercan, Taşkın, Murat Erdemir, Mehmet, Mustafa, Samed Ali, Ali Özgün