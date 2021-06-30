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Menemenspor, Tomas Mejias'ın peşinde

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, kaleci transferi için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktör Cenk Laleci'nin raporu doğrultusunda geçen sezon 1'inci Lig'de küme düşen Ankaraspor'un İspanyol eldiveni Tomas Mejias'la ilgilendiği bildirildi.

30 Haziran 2021, Çarşamba 12:48 Son Güncelleme:
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Menemenspor, Tomas Mejias'ın peşinde

Ankaraspor'la yollarını ayıran 32 yaşındaki kaleci ile yapılan görüşmelerin olumlu gittiği ve transferin en kısa zamanda resmiyet kazanacağı bildirildi.

İspanya devi Real Madrid'in altyapısında yetişen Mejias Middlesbrough, Rayo Vallecano, Omonia Nicosia ve Dinamo Bucarest'te oynadıktan sonra geçen sezonun ikinci yarısında Ankaraspor'a geldi. Mejias, Başkent ekibinde 17 maça çıktı. 

DHA

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