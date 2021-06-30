Ankaraspor'la yollarını ayıran 32 yaşındaki kaleci ile yapılan görüşmelerin olumlu gittiği ve transferin en kısa zamanda resmiyet kazanacağı bildirildi.

İspanya devi Real Madrid'in altyapısında yetişen Mejias Middlesbrough, Rayo Vallecano, Omonia Nicosia ve Dinamo Bucarest'te oynadıktan sonra geçen sezonun ikinci yarısında Ankaraspor'a geldi. Mejias, Başkent ekibinde 17 maça çıktı.

DHA