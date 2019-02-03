Menemenspor-Tokatspor maç sonucu: 1-1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemenspor, haftaya son sırada giren Tokatspor'la evinde 1-1 berabere kalarak zirve yarışında darbe yedi. Karşılaşmanın 16. dakikasında Tokatsporlu Muhammed gol perdesini açarken, devre de 1-0 sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-lacivertliler 52. dakikada Ali Özgün ile beraberliği yakalasa da galibiyet golünü atamadı. Bu sonuçla 40 puana yükselen İzmir temsilcisi ikinci sıradaki yerini korudu ama lider Tuzlaspor'un 3 puan gerisine düştü.

1. dakikada ilk tehlikeli atağı Tokatspor geliştirdi. Onur'un pasında topla buluşan Bilal'in şutu üstten auta gitti.

16. dakikada Tokatspor golü buldu. Onur'un sağ kanattan kullandığı kornerde Muhammed topa dokundu: 0-1.

34. dakikada Semih sağdan ortaladı, Okan kafayı vurdu. Ancat Tokatspor kalecisi Akın meşin yuvarlağın sahibi oldu.

47. dakikada Mustafa Şen'in indirdiği topa Mahmut vurdu. Meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.

52. dakikada Menemen skoru eşitledi. Semih'in sağ kanattan ortasında defansın arasından topa dokunan Ali fileleri havalandırdı: 1-1.

79. dakikada Taşkın'ın ceza sahasına doldurduğu topa Rıdvan kafayı vurdu ama sonuç gelmedi.

88. dakikada Tokatspor atağında Onur orta sahadan aldığı topla Menemen ceza sahasına girer girmez vurdu, Veli topu çizgiden çıkardı.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Mustafa Çalışkan (xx), Samet Özkul (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Necati (xx) - Semih (xx) (Dk. 87 Talha), Veli (x), Ercan (xx), Mahmut (x), Taşkın (x), Umut (x) (Dk. 77 Mustafa Çeçenoğlu x), Mustafa Şen (xx), Rıdvan (xx), Okan (x), Ali (xx)

TOKATSPOR: Akın (xxx) - Ömer Kandemir (xx), Ömer Alp Kulga (xxx), Anıl (xxx), Berat (xx), Azad (xx), Onur (xx), Muhammed (xxx) (Dk. 82 Emrah), Ahmet (xx) (Dk. 58 Recep x), Bilal (xx) (Dk. 65 Fırat x), Noyan (xxx)

GOLLER: Dk. 16 Muhammed (Tokatspor), Dk. 52 Ali (Menemen Belediyespor)

SARI KARTLAR: Ömer Alp Kulga, Azad, Bilal, Noyan, Anıl (Tokatspor), Rıdvan, Veli, Talha (Menemen Belediyespor)