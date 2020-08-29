Menemenspor Taşkın Çalış'la 'devam' dedi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor sezon sonu sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan kaptanı Taşkın Çalış'la anlaştı.

29 Ağustos 2020, Cumartesi 11:50 Son Güncelleme:
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Menemenspor Taşkın Çalış'la 'devam' dedi

Deneyimli oyuncuyla masaya oturan yönetim, Taşkın'la yapılan pazarlıklarda orta yolu buldu. Yeniden Menemen'e gelen 27 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.

Son 3 senedir sarı-lacivertlilerde top koşturan Taşkın Çalış istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekti. Menemenspor'da 2018-2019 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu geçen sezon 1'inci Lig'de 27 maçta sarı-lacivertli formayı giydi. Toplam 2386 dakika sahada kalan Taşkın 3'er gol atıp asist yaptı.

DHA-Spor İzmir tr 2020-08-29 11:28:04 

İZMİR, (DHA)

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