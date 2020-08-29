Deneyimli oyuncuyla masaya oturan yönetim, Taşkın'la yapılan pazarlıklarda orta yolu buldu. Yeniden Menemen'e gelen 27 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.
Son 3 senedir sarı-lacivertlilerde top koşturan Taşkın Çalış istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekti. Menemenspor'da 2018-2019 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu geçen sezon 1'inci Lig'de 27 maçta sarı-lacivertli formayı giydi. Toplam 2386 dakika sahada kalan Taşkın 3'er gol atıp asist yaptı.
DHA-Spor İzmir tr 2020-08-29 11:28:04
İZMİR, (DHA)