TFF 1. Lig'de pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Akhisarspor maçını kazanıp kötü gidişe son vermeyi hedefleyen Ekol Göz Menemenspor'da arka adalesinde yırtık tespit edilen orta saha Taşkın Çalış için sağlık ekibi seferber oldu. Son Fatih Karagümrük maçında oynayamayan deneyimli oyuncunun Akhisarspor müsabakasına yetişmesini beklediklerini ifade eden teknik direktör Cenk Laleci, "Benim her oyuncuma çok ihtiyacım var. Taşkın'ın sakatlığı ciddiydi. Ancak kendisi hızla toparlanıyor. Oyuncunun pazartesi gününe kadar iyileşeceğini umuyorum" diye konuştu.

İZMİR, (DHA) -