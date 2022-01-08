Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda Eren Özyemişçioğlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Teknik direktör Cenk Laleci, devre arasında takımdan önemli isimlerin ayrıldığını belirterek, " Transfer yasağımız nedeniyle kadromuza dahil ettiğimiz futbolculara lisans çıkaramadık. Ancak biz mazeret üreten bir camia değiliz. Erzurum'da elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz. Erzurum'dan puan ya da puanlarla döneceğimize olan inancım tam" dedi.

İZMİR, (DHA)