Menemenspor son dakika golüne kahroldu

Boluspor deplasmanından 1-0 mağlup dönen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cenk Laleci, "Samsunspor galibiyetinin anlam kazanmasını istiyorduk. Boluspor deplasmanında iyi mücadele ettik. Hedefimiz puan ya da puanlar almaktı. Bu amacımıza da çok yaklaşmıştık. Maçın 89'uncu dakikasında yediğimiz gol bizi çok üzdü. Ancak umutlarımızı kaybetmeyeceğiz, mücadelemiz devam edecek" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü Yeni Buca Stadı'nda Karşıyaka'yı ağırlayacak Menemenspor gelecek haftayı bay takım olarak geçirecek.

İZMİR, (DHA)