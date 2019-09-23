Menemenspor son 4 haftada yokları oynadı

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1'inci Lig'e deplasmanda 2-0'lık Giresunspor galibiyetiyle iyi bir başlangıç yapan Ekol Göz Menemenspor, son 4 haftada adeta yokları oynadı. Son olarak Eskişehirspor deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle dönen sarı-lacivertliler beklediği çıkışı gerçekleştiremedi. Giresunspor maçının ardından Hatayspor'a 4-0, Akhisarspor'a 1-0, Eskişehirspor'a 3-0 yenilen İzmir ekibi, sadece Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. 5 hafta sonunda 4 puan toplayıp düşme hattının bir basamak üzerine yerleşen Menemenspor'da moraller bozuldu.

Sportif direktör Cenk Laleci, alınan kötü sonuçları telafi edecek güçte olduklarını dile getirdi. Önce çarşamba günü iç sahada Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Kırşehir Belediyespor'la karşı karşıya geleceklerini belirten Laleci, "Kupa sınavının ardından yine evimizde bu kez Osmanlıspor'la oynayacağız. İki maça da çok iyi hazırlanacağız. Son maçlarda istediklerimizi yapamadık. Ancak toparalanacağımıza yürekten inanıyoruz. Yeni bir takımız, bazı şeyler zaman istiyor. Mutlaka çıkışa geçeceğiz. Taraftarımızın bize inansın" diye konuştu.

DHA