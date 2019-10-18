Menemenspor siftah peşinde

İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig'de milli ara öncesi Adana Demirspor'u deplasmanda tek golle yenerek moral bulan Ekol Göz Menemenspor, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u bu sezon ilk iç saha galibiyetini alma hedefiyle konuk edecek. İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 90 dakikada Murat Erdoğan düdük çalacak.

Eksik futbolcusu bulunmayan Menemenspor, bu sezon İzmir'de oynadığı 3 maçta hiç puan alamadı. Sarı-lacivertliler, 7 maçta 7 puan topladı. Milli arada sakatların da takıma döndüğünü hatırlatan Teknik Direktör Cenk Laleci, iç sahadaki şanssızlıklarını kırmak istediklerini belirtti.

MENEMENSPOR

Selmani - Canberk, Trtovac, Diakite, Alberk, Taşkın, Galip, Murat Elkatmış, Mustafa, Sangare, Ali Özgün

