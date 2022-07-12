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Menemenspor sahaya iniyor

TFF 2'nci Lig'e düşen Menemenspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak. Sarı-lacivertli takım saat 14.00'te Kesikköy Tesisleri'nde toplanarak sezonun ilk çalışmasını yapacak.

12 Temmuz 2022, Salı 11:12 Son Güncelleme:
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Menemenspor sahaya iniyor

Spor Toto 1'inci Lig'den düştükten sonra statü gereği yabancı oyuncularıyla vedalaşan, kiralık oynayan 6 futbolcusunu da kaybeden İzmir ekibinde gol kralı Ahmet Sağat Samsunspor'a giderken, Cem ise Alanyaspor 'un yolunu tuttu.

Kadrosunda 15 futbolcu kalan Menemenspor'un altyapı takviyeli oyuncu grubuyla idmanlara start vereceği, takımın başında yine altyapı antrenörlerinin yer alacağı öğrenildi. Satışı gündeme gelen Menemenspor'a Altay'ın eski başkanı Özgür Ekmekçioğlu talip olmuştu. Kulübün satışı için görüşmelerin devam ettiği bildirildi

DHA

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