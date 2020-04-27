Menemenspor sahaya indi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, corona virüs salgınına alınan önlemler nedeniyle maçlara ara verilmesinin ardından haftalar sonra tesislerinde toplanarak çalışmalara başladı.

27 Nisan 2020, Pazartesi 13:56 Son Güncelleme:
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Menemenspor sahaya indi

Teknik direktör Cenk Laleci, sosyal mesafe kuralına uygun olarak idmanlara başladıklarını açıkladı. Karantina döneminde futbolcularının evlerinde çalıştıklarını hatırlatan genç teknik adam, “Bir sporcunun normal vatandaş gibi evinde idman yapması elbette mümkün olmuyor. Form kaybı yaşasak da hazirana kadar açıklarımızı kapatacağız. Bu süreçte oyuncularımızın birbirleriyle temas etmeden güçlenmesini sağlayacağız. Yeşil sahadan ve topla yapılan idmanlar evdekilerden çok farklı. Bir an önce takımı fiziksel olarak toparlayacağız" diye konuştu.  

DHA


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