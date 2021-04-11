Menemenspor rahat nefes aldı

Sarı-lacivertliler en önemli rakiplerinden Akhisarspor'un evinde yenildiği haftada dış sahadan beraberlikle dönüp, aradaki puan farkını 5'e çıkardı. Teknik Direktör Ümit Karan, deplasmanlarda alınan her puanın çok değerli olduğunu belirterek, "Bandırma'dan yenilmeden dönmek çok önemliydi. Rakibimizin yenildiği haftayı iyi değerlendirdik. Kalan 5 maçımızda gerekeni yapacağız. Bu camiayı ligde tutacağız" dedi. Menemenspor önündeki 5 müsabakada Yılport Samsunspor, İstanbulspor (D, Eskişehirspor, Ankara Keçiörengücü (D) ve Adana Demirspor'la oynayacak.

DHA