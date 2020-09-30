Menemenspor panik yapmıyor

Profesyonel Şube Sorumlusu Recep Ersoy genç bir takım olduklarını ve çıkışa geçeceklerini söyledi. İlk 3 haftayı istedikleri gibi bitiremediklerini söyleyen Ersoy, "Yeni ve genç bir ekibe sahibiz. Tecrübe kazandıkça iyi sonuçlar gelecek. Tuzlaspor maçının sonucuna çok üzüldük ancak gerekli dersleri çıkaracağız. Bu hafta deplasmanda karşılaşacağımız Balıkesirspor'u yeneceğimize inanıyorum. Geçen sezon da lige kötü başlamıştık ancak toparlanıp zirve mücadelesi vermiştik. Aynı performansı bekliyoruz" yorumunu yaptı.

DHA