Forvet ve 10 numara pozisyonunda oynayan oyuncuyla temasa geçen yönetimin transferde büyük aşama kaydettiği öğrenildi. Futbola NK Zadar'da başlayan Hırvat futbolcu, RNK Split, Bnei Yehuda, Bnei Sakhnin ve Hapoel Rishon Lezion'da da oynadı. Sezon başında Balıkesirspor'a imza atan 32 yaşındaki Mrsic, 13 maçta 4 kez fileleri sarstı.

İZMİR, (DHA)