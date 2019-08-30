Menemenspor İstanbul'da gol yemeden kazanıyor

Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor, rakibiyle daha önce İstanbul'da oynadığı iki maçı da gol yemeden kazandı.

30 Ağustos 2019, Cuma 20:10
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Menemenspor İstanbul'da gol yemeden kazanıyor

TFF 1. Lig'de pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor, rakibiyle daha önce İstanbul'da oynadığı iki maçı da gol yemeden kazandı. Sarı-lacivertliler ilk olarak 2014-2015 sezonunda Karagümrük ile 2. Lig Kırmızı Grup'ta karşı karşıya geldi. İzmir'deki müsabakayı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler deplasmanda ise rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Ardından geçen sezon 2. Lig Kırmızı Grup'ta Fatih Karagümrük'ün karşısına çıkan Menemenspor evinde sahadan golsüz beraberlikle ayrılırken, deplasmanda ise 1-0 galip gelmeyi bildi. Sportif Direktör Cenk Laleci, geçen hafta Hatayspor krarşısında alınan 4-0'lık yenilgiyi telafi edeceklerini belirterek, "Fatih Karagümrük sezona 2'de 2 yaparak başladı. Güçlü bir ekibe karşı oynayacağız. Ancak biz de İstanbul'a istediğimizi almak için gideceğiz" dedi. 

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