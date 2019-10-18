Menemenspor iç sahada siftah peşinde

TFF 1. Lig’in 8. haftasında Menemenspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlayacak. Yarın oynanacak karşılaşma öncesi iki ekibin de ilginç istatistikleri dikkat çekiyor.

Menemen iç sahada siftah peşinde

Ligde 7 puanla 13. sırada bulunan sarı-lacivertli ekip, bu puanların tamamını deplasmanda oynadığı maçlarda aldı. Menemenspor, ilk 7 haftada oynadığı 3 iç saha mücadelesinde sırasıyla Hatayspor’a 4-0, Akhisarspor’a 1-0 ve Osmanlıspor’a 2-1 mağlup olarak sahasından puan çıkaramadı. Milli maçlar sebebiyle lige verilen aradan önce deplasmanda Adana Demirspor’u 1-0 mağlup eden İzmir ekibi, Erzurumspor’u yenerek bu sezon evindeki ilk galibiyetini almak istiyor.

Erzurumspor İzmir deplasmanında

Geçen sezon Süper Lig’den TFF 1. Lig’e düşen Erzurumspor ise ilk 7 hafta sonunda 10 puanla 10. sırada yer aldı. Menemenspor’un aksine elde ettiği tüm puanları iç sahada kazanan Erzurumspor, deplasmanda henüz puanla tanışamadı. Mavi-beyazlılar, bu sezon oynadığı 3 deplasman maçında Balıkesirspor’a 2-1, Keçiörengücü ve Bursaspor’a da 1-0 yenildi. Lige verilen aradan önce yine bir İzmir ekibi olan Altınordu’yu sahasında 1-0 mağlup eden Erzurumspor, bu kez İzmir’de aynı başarıyı göstermek istiyor.