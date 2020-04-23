TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, kadrosunda bulunan Nijeryalı genç futbolcular Ibrahim Rasheed ve Henri Onaka'yı takımda tutma kararı aldı.

Teknik direktör Cenk Laleci 20 yaşındaki golcü Rasheed ile 21 yaşındaki orta saha Onaka'nın yetenekli futbolcular olduğunu belirtti. Laleci, "Her ikisinin de çalışma azminden ve performanslarından memnunum. Bu oyuncular bu sezon çok oynayamasa da ileride bize mutlaka katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Devre arasında gelen Rasheed sadece 2 maçta görev alırken, Onaka henüz forma giyemedi.

DHA