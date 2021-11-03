Menemenspor gurbette yok

Şu ana kadar 5 deplasmanda maçına çıkan sarı lacivertliler sadece 1 puan alabildi. Royal Hastanesi Bandırmaspor, Adanaspor, Altınordu ve Beypiliç Boluspor'a yenilen Menemenspor, sadece Ankaragücü ile berabere kaldı. Gurbette 4 kez gol sevinci yaşayan İzmir ekibi, kalesinde ise 11 gol gördü. Teknik direktör Cenk Laleci, İstanbulspor karşılaşmasına kazanmak için çıkacaklarını belirterek, "Geçen haftayı bol bol çalışarak geçirdik. İstanbulspor iyi bir takım ancak sahada elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi.

İZMİR (DHA)