Menemenspor gözünü lige çevirecek

TFF 1. Lig'de geçen hafta İzmir derbisinde Altay'ı 2-0 yenerek çıkışa geçen Ekol Göz Menemenspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise havlu attı. Sarı-lacivertliler yedek kadroyla mücadele ettiği Hekimoğlu Trabzon maçını 3-0 kaybederek 4'üncü turda elendi.

Teknik direktör Cenk Laleci, moral bozmanın kendilerine bir şey kazandırmayacağını belirterek, "Kupada devam etmek isterdik. Fakat önümüzde uzun bir lig maratonu var. Son 3 haftada 7 puan topladık ve gol yemedik. Trabzon karşılaşması geride kaldı. En iyi şekilde çalışıp cumartesi günü evimizde oynayacağımız Ümraniyespor maçına odaklanacağız. Rakibimizi yenerek kendimizi affettireceğiz" diye konuştu.