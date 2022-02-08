Menemenspor, Gökay Özer’i kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor, transferin son gününde bir transferi daha bitirdi. Sarı-Lacivertli ekip, Uşakspor’da forma giyen sol bek Gökay Özer’i kadrosuna kattı. 19 yaşındaki oyuncu İzmir’e gelerek kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Menemenspor, transferin hem futbolcuya hem de Menemenspor’a hayırlı olmasını diledi. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz Uşakspor takımından sol bek Gökay Özer ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun.'' ifadeleri kullanıldı.