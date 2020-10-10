Menemenspor gençleri tercih etti

TFF 1'inci Lig'de ilk 4 haftayı 1 puanla son sırada tamamlayan Menemenspor, bu sezon kadrosunu gençlerden oluşturdu. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda 30 yaş ve üstü sadece 3 oyuncu yer aldı.

İzmir ekibinde 30 yaşındaki kaleci Amir, 21 yaşındaki orta saha Murat Erdemir ve 32 yaşındaki kanat Rıdvan takımın ağabeyleri oldu. Amir bu sezon hiçbir maçta forma giymezken, Murat 4 karşılaşmada oynayıp 1 gol attı. Rıdvan ise 2 müsabakada sahaya çıkıp o da 1 kez fileleri sarstı. Teknik Direktör Cenk Laleci, yaş ortalamalarının 22 olduğunu söyledi.