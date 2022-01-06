Menemenspor Ganalı golcü Umar'ı aldı
Spor Toto 1'inci Lig'de Rasheed ve Adamu'nun ligdeki rakiplere satılması, Pote'nin futbolu bırakmasıyla zayıflayan kadrosunu ara transfer döneminde takviye etmeye çalışan tehlike hattındaki Nasadoge Menemenspor, 22 yaşındaki Ganalı santrfor Umar Basit'le anlaştı.
İzmir'e gelip ön protokol imzalayarak takıma katılan genç futbolcunun lisansı Rasheed'in Nijerya'daki yetiştiricilik bedeli yüzünden gelen transfer yasağı kaldırıldıktan sonra çıkarılacak. Senegalli forvet Honore Gomis'le daha önce sözleşme imzalayan Menemenspor, GZT Giresunsporlu orta saha Erol Akdağ'la da prensipte anlaşmıştı.