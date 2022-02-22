Menemenspor galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor

Ligde 25 haftada 11'inci beraberliğini alarak en çok berabere kalan takım olmayı sürdüren, kazanamasa da kaybetmeyen Menemen'de teknik direktör Cenk Laleci, alınan her puanın önemli olduğunu ancak bu karşılaşmada 3 puana çok yaklaştıklarını söyledi.

Laleci, "Eyüpspor'a karşı doğru planlama ile oynadık. Maalesef uzatma saniyelerinde yediğimiz golle galibiyeti kaçıran taraf olduk. Deplasmanlarda alınan her puanın değerli olduğunu söyleyebilirim ama İstanbul'dan galibiyetle dönemediğimiz için üzgünüm. Çok çalışarak, mücadeleden vazgeçmeyerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

İZMİR, (DHA)