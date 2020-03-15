Menemenspor galibiyet peşinde

İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig'de son 3 maçından sadece 1 puan toplayıp sezonun ilk yarısında yer aldığı Play-Off hattından iyice uzaklaşan Ekol Göz Menemenspor, yarın deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek. Ümraniye Şehir Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetecek. Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalıları orta saha Taşkın Çalış ile stoper Ali Keten forma giyemeyecek. Son haftalarda ortaya koydukları olumlu futbolun karşılığını alamadıklarını belirten Teknik Direktör Cenk Laleci, "Ümraniyespor önünde kazanıp Play-Off yarışına ortak olmak istiyoruz. Deplasmanlarda iyi sonuçlar elde ettik, Ümraniyespor maçını da kazanacak güçteyiz" diye konuştu.

MENEMENSPOR

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