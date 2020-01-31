Menemenspor, Fatih Karagümrük karşısında çıkış arıyor

TFF 1’inci Lig’de Altınordu, Giresunspor ve Hatayspor’a yenilerek Play-Off potasından çıkan Ekol Göz Menemenspor, yarın evinde Fatih Karagümrük’le karşı karşıya gelecek. İlçe Stadı’nda Bülent Birincioğlu’nun düdük çalacağı karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Ev sahibi ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 1’inci kategori 30, 2’nci kategori 15 ve maraton tribün 5 TL olarak satışa çıktı.

Teknik direktör Cenk Laleci mutlak 3 puana ihtiyaçları olduğunu belirterek, “Son 3 maçımızı kaybettik. Alışık olmadığımız bir süreç yaşadık. Hafta içinde yeni transferlerimizin aramıza katılmasıyla güçlendik. Karagümrük maçını kazanıp yeniden çıkışa geçeceğiz, taraftarımızdan destek bekliyoruz” dedi. Öte yandan, sarı-lacivertliler bir süredir temas halinde olduğu eski golcüsü Samed Ali Kaya’yı kiralık olarak kadrosuna dahil etti.