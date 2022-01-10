Zorlu maçta geriye düşmesine rağmen pes etmeyen sarı-lacivertlileri golcüsü Ahmet Sağat yenilgiden kurtardı. Teknik direktör Cenk Laleci, alınan her puanın kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Devre arasında Akanbi Rasheed ve Adamu Alhassan gibi as oyuncuların takımdan ayrıldığını hatırlatan Laleci, "Genç bir kadroyla sahaya çıktık. Erzurumspor şampiyonluk mücadelesi veren bir ekip. Buradan mağlubiyetle ayrılmamak bizim için son derece önemliydi. Ancak kritik bir konumdayız. Önümüzde çok maç var. Yönetimimiz transfer yasağını kaldırabilmek için çalışıyor. Yasak kalkınca takviyelirimz de gelecek ve çok daha güçlü bir takım olacağız" dedi.

İZMİR, (DHA)